Als Niklas Behrens sein Regenbogen-Trikot überstreifte, war auf dem Züricher Sechseläutenplatz niemandem zum Feiern zumute. Zu Beginn der Ehrung für den neuen U23-Weltmeister aus Deutschland gab es eine Schweigeminute, alle Fahnen wehten auf halbmast. Der Tod der erst 18 Jahre alten Schweizerin Muriel Furrer am Freitag hatte die Titelkämpfe am Zürichsee in dunkles Licht getaucht. „Es war eine Siegerehrung mit gemischten Gefühlen“, sagte der 20 Jahre alte Niklas Behrens aus Bremen.

Die WM ging – wenn auch gedämpft – weiter. Das war, wie die Organisatoren mitteilten, „der Wunsch der Familie“. Am Samstag stand das Frauenrennen auf dem Programm, und bevor die fast 200 Fahrerinnen auf die Strecke geschickt wurden, gab es eine Schweigeminute. Das Schweizer Team nahm den Platz in der ersten Reihe ein, die Fahrerinnen umarmten sich, eine Athletin brach in Tränen aus. Nach 154,1 Kilometern gewann Titelverteidigerin Lotte Kopecky aus Belgien, Liane Lippert aus Friedrichshafen wurde Vierte. Kopecky widmete Furrer ihren Titel: „Zuerst möchte ich Muriels Familie mein Beileid aussprechen“, sagte die Olympiadritte von Paris und dachte an die Kolleginnen aus der Schweiz: „Ich denke, auch für sie war es ein sehr harter Moment.“

Muriel Furrer war am Donnerstag während des Juniorinnen-Rennens in einem Waldstück gestürzt und hatte sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Einen Tag starb sie im Universitätskrankenhaus von Zürich.

Der Unfallhergang ist vieles weiterhin unklar. Bekannt ist, dass Furrer zu Fall gekommen war in einem Waldstück auf der Runde auf der Nordseite des Zürichsees, die in allen Straßenrennen gefahren wird. Sie wohnte nur zehn Kilometer von der Stelle entfernt, an dem sich der Unfall ereignete.

Der Sportliche Leiter der Rad-WM von Zürich, Olivier Senn, hat am Sonntag erstmals einen Einblick in die Rettungsaktion gewährt. Die Rettungskette habe „sehr gut“ funktioniert, sagte er der Schweizer Nachrichtenagentur SDA. „Minuten nach dem Eingang der Unfallmeldung“ seinen der Arzt samt Rettungswagen vor Ort gewesen und hätten „mit der Erstversorgung“ begonnen. „Auch der Rettungshelikopter stand bereit.“ Allerdings ließ Senn offen, wann die Unfallmeldung genau einging. Die 18 Jahre alte Radrennfahrerin lag wohl längere Zeit unentdeckt am Unfallort.

Zuletzt häuften sich schwere Stürze im Radsport

Senn bestätigte, dass sich der Sturz in der Abfahrt im Waldstück vor Küsnacht ereignete. „Ich kenne weder den Unfallhergang noch den genauen Unfallort. Wir wissen, wo Muriel gefunden wurde, wissen aber nicht, wie die Unfallstelle genau aussieht“, sagte Senn, der auch Direktor der Tour de Suisse ist. Polizei und Staatsanwaltschaft seien noch dabei, den Unfallhergang abzuklären: „Die WM-Strecke wurde vielfach bezüglich Risiken analysiert. Sie beinhalten keine Risiken über dem üblichen Maß.“

In der jüngeren Vergangenheit häuften sich schwere Stürze im Radsport. Im Juli war der Norweger André Drege bei der Österreich-Rundfahrt auf der Abfahrt vom Großglockner gestürzt und ums Leben gekommen. Im Juni 2023 war Gino Mäder auf der Abfahrt des Albula-Passes von der Straße abgekommen und später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Mäders Tod hatte eine Debatte über die Sicherheit im Radsport ausgelöst, seitdem gab es auch Änderungen: „Die Streckenabsicherung ist deutlich besser geworden, auch die Streckenführung. Man kann das Risiko nicht auf null reduzieren“, sagte der deutsche Radprofi Simon Geschke. Der 38-Jährige erklärte, viele Stürze passierten an sehr übersichtlichen Stellen durch Fahrfehler oder andere Einflüsse. Die Fahrervereinigung CPA sei jedoch deutlich einflussreicher geworden und arbeite besser.

Die Mutter von Gino Mäder hat der Familie der gestorbenen Muriel Furrer am Wochenende ihre Hilfe angeboten. Sie bot den Eltern an, jederzeit Kontakt aufzunehmen. „Ich weiß aus eigener, schmerzlicher Erfahrung, was die Familie jetzt durchmacht. Ich würde ihnen gerne helfen, wenn sie das wünschen“, sagte Sandra Mäder den Schweizer Medien.

Die Radsport-WM endet am Sonntag mit dem Straßenrennen der Männer über 273,9 Kilometer zwischen Winterthur und Zürich.