Der Radsport-Weltverband UCI hat einen Ersatzausrichter für die Straßenrad-Weltmeisterschaften 2020 gefunden. Wie die UCI am Mittwoch verkündete, finden die Titelkämpfe vom 24. bis 27. September in Imola und der italienischen Region Emilia-Romagna statt, allerdings ohne die Juniorenrennen. Start und Ziel aller Wettbewerbe sind der Traditionskurs der Formel 1. Den Auftakt am Donnerstag macht das Einzelzeitfahren der Frauen, am Freitag folgen die Männer. Beide Rennen führen über 32 Kilometer. Am Samstag ist das Straßenrennen der Frauen (144 km) geplant, zum Abschluss am 27. September wird über 259,2 km ein neuer Weltmeister bei den Männern gesucht.