Radsport:Nächster WM-Titel für Emma Hinze

Meldungen im Überblick

Radsport: Titelverteidigerin Emma Hinze hat das deutsche Finale bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft für sich entschieden und die Goldmedaille im Sprint gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich am Freitagabend im Vélodrome von Roubaix nach zwei Durchgängen gegen ihre drei Jahre jüngere Teamkollegin Lea Sophie Friedrich durch und holte damit nach Teamsprint-Gold den zweiten WM-Titel 2021. Schon im Vorjahr hatte Hinze bei der Heim-WM in Berlin Gold in dieser Disziplin erobert, in Tokio holte das Duo im Teamsprint gemeinsam Olympia-Silber. "Ich habe im Vorfeld nicht dran geglaubt, weil ich mich nicht so gut gefühlt habe wie vor Berlin. Es ist richtig cool - ich hatte ein paar Rechnungen offen, die ich begleichen wollte", sagte Hinze nach einer Machtdemonstration im Finale, die auch Friedrich anerkannte: "Emma ist in dieser Form einfach unschlagbar." Das Keirin-Finale steht zum Abschluss am Sonntag an.

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es nach der Gala des Sprintteams mit Hinze (Cottbus), Friedrich (Dassow) und Pauline Grabosch (Erfurt) am Mittwoch sowie dem Erfolg des Frauen-Vierers um Lisa Brennauer am Donnerstag der dritte Titel in Serie. Den Abend rundete Routinier Joachim Eilers (Köln) mit Bronze über 1000 Meter ab. Der 31 Jahre Weltmeister von 2016 musste sich in 1:00,008 Minuten dem überragenden Europameister Jeffrey Hoogland aus den Niederlanden (58,418 Sekunden) und Nicholas Paul (Trinidad und Tobago/59,791) geschlagen geben.

Snowboard: Annika Morgan hat sich gleich zum Auftakt der Olympia-Saison das Ticket für die Winterspiele 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) gesichert. Die 19-Jährige erreichte beim Big-Air-Weltcup im Schweizer Chur als Siebte das Finale der besten Acht. "Ich habe die Olympia-Quali geschafft, das finde ich schon sehr krass", sagte Morgan hörbar aufgewühlt. Nach einem Sturz im ersten Lauf und Nasenbluten habe sie vor dem zweiten Run "ganz viel Druck" verspürt. "Ich bin so froh, dass ich ihn gelandet habe, das war ein super Feeling", sagte die Miesbacherin.

Eishockey, DEL: Titelverteidiger Eisbären Berlin hat nach fünf Ligasiegen nacheinander eine überraschende Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin unterlag am 15. Spieltag dem Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) und steht weiter auf Rang drei. Max Görtz (16.), Colby Robak (58.) und Tylor Spink (59.) sorgten für den Auswärtssieg der Schwenninger. Kai Wissmann (50.) gelang lediglich der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer.

Tabellenführer Adler Mannheim ließ trotz eines frühen Rückstands gegen die Augsburger Panther keine Punkte liegen und gewann 7:1 (1:1, 4:0, 2:0) Sinan Akdag (17.), Jordan Szwarz (31.), Nigel Dawes (36.), Joonas Lehtivouri (36.), David Wolf (39.), Borna Rendulic (47.) und Mark Katic (49.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Adam Payerl (6.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Mannheim baute nun auch dank des Patzers von Berlin und der coronabedingten Spielabsage des EHC München seine Führung weiter aus. Die Kölner Haie gewannen derweil beim ERC Ingolstadt mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). Moritz Müller erzielte in der 63. Minute den entscheidenden Treffer für die Kölner. Außerdem gewannen die Krefeld Pinguine bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung.

Eishockey, NHL: Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers auf Rekordkurs in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Die Kanadier gewannen am Freitag (Ortszeit) bei den Vegas Golden Knights mit 5:3 und feierten den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Ihr Startrekord liegt 39 Jahre zurück: 1983 gelangen ihnen sieben Erfolge in den ersten sieben Partien. In Las Vegas traf der Kölner Draisaitl zum 3:2 sowie zum 5:3. In der Pacific Division stehen die Oilers weiter an der Spitze vor den ebenfalls noch ungeschlagenen San Jose Sharks. Die Sharks kamen ebenfalls zu einem 5:3 bei den Toronto Maple Leafs und haben nun vier Siege in der Bilanz.

Basketball, EuroLeague: Alba Berlin hat dank einer starken ersten Hälfte den zweiten Sieg in der Basketball-EuroLeague eingefahren. Der deutsche Meister setzte sich am Freitagabend bei Roter Stern Belgrad mit 78:63 (38:25) durch und verließ vorerst den Tabellenkeller. Bester Werfer der Berliner war Maodo Lo mit 17 Punkten. Außerdem zogen die Berliner in der Tabelle wieder an Bayern München vorbei. Der zweite deutsche Vertreter hatte am Donnerstag 75:73 (27:39) beim litauischen Meister Zalgiris Kaunas gewonnen.

Basketball, NBA: Dennis Schröder und die Boston Celtics sind nach einer deftigen Pleite mit Buhrufen aus dem heimischen TD Garden verabschiedet worden. Der Rekordmeister der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verlor sein zweites Saisonspiel gegen die Toronto Raptors 83:115. Schon während der Partie drückten die Fans ihren Frust über die enttäuschende Leistung lautstark aus. Schröder, 28, kam von der Bank und verbuchte nur vier Punkte und vier Assists bei vier Ballverlusten. Der deutsche Nationalspieler war im Sommer an die Ostküste gewechselt.

Die Halle in Boston war zum ersten Mal seit 593 Tagen voll besetzt, viele der 19 156 Zuschauer waren allerdings schon weit vor der Schlusssirene gegangen. Der Rest machte seinem Unmut Luft. "Die Leute hier kennen sich mit Basketball aus. Sie waren ehrlich", sagte Celtics-Guard Josh Richardson. Bostons neuer Trainer Ime Udoka will die Buhrufe als "Motivation" nutzen: "Wir haben sie verdient, so wie wir gespielt haben."

Eine ähnliche Klatsche kassierten die Wagner-Brüder Franz und Moritz mit den Orlando Magic beim 96:121 gegen die New York Knicks. Rookie Franz Wagner, 20, überzeugte dennoch und war mit 16 Punkten erfolgreichster Punktesammler seines schwachen Teams. Moritz Wagner, 24, erhielt deutlich weniger Spielzeit und kam auf sechs Punkte. Die Magic hatten bereits ihr Auftaktspiel deutlich verloren. Auch die Los Angeles Lakers warten noch auf den ersten Sieg. Das Team um die Ausnahmeprofis LeBron James (25 Punkte) und Anthony Davis (22 Punkte) unterlag den Phoenix Suns 105:115. Herausragend bei den Gästen: Chris Paul mit 23 Punkten und 14 Assists. Als erster Spieler der NBA-Geschichte hat der 36-Jährige nun mehr als 20 000 Punkte und 10 000 Assists gesammelt.