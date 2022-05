Teamchef Ralph Denk hält auch nach dem überraschenden Triumph von Jai Hindley beim Giro d'Italia an der Ausrichtung seines Bora-hansgrohe-Teams für die Tour de France fest. "Wir werden eine Zwei-Mann-Strategie fahren", erklärte der 48-Jährige: "Sam Bennett ist für den Sprint und Alexander Wlassow für die Gesamtwertung vorgesehen." Zudem möchte Denk den "offensiven Fahrstil wie beim Giro beibehalten". Aus deutscher Sicht haben Maximilian Schachmann, Nils Politt und Lennard Kämna aktuell die besten Chancen, bei der Frankreich-Rundfahrt (1. bis 24. Juli) für das Team aus Raubling an den Start zu gehen. Emanuel Buchmann, in Italien unter den Top Ten, und Giro-Sieger Hindley waren nicht für die Tour vorgesehen.