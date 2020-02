Kristina Vogel kämpfte mit den Freudentränen und umarmte die frisch gekürten Bahn-Weltmeisterinnen. Voller Stolz gratulierte die einstige Sprint-Spezialistin ihren Nachfolgerinnen, die mit dem überraschenden Titel im Teamsprint zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Berlin aus Vogels Schatten gerückt waren: Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich präsentierten nach dem Rennen im Regenbogentrikot ihre Goldmedaillen, zusammen mit Vogel und deren langjähriger Teamkollegin Miriam Welte.

Ein Vergleich der alten Siegerinnen mit den neuen lage nahe - und war für Vogel trotzdem nicht angebracht: "Sie gehen ihren eigenen Weg", befand die 29-Jährige. Unbestritten ist, dass der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) zwei Jahre nach Kristina Vogels tragischem Trainingsunfall und ein Jahr nach Miriam Weltes Karriereende sportlich fürs Erste keine Sorgen im Sprint der Frauen hat. Welte schwärmte: "Die Wachablösung ist so was von geglückt!" Und Bundestrainer Detlef Uibel gestand: "Hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, hätte ich ihm den Vogel gezeigt."

Im Finale hatten Hinze und Grabosch, beide 22 Jahre alt, in einer Zeit von 32,163 Sekunden dem Titelverteidiger Australien (32,384) keine Chance gelassen. Mit der in der Qualifikation eingesetzten Friedrich, 20, sicherten sie den ersten deutschen WM-Titel in dieser Disziplin seit Vogels Unfall vor knapp zwei Jahren. "Es fühlt sich an wie ein Traum", sagte Hinze. "Damit hat niemand gerechnet", ergänzte Grabosch.

Vor allem für Grabosch schloss sich in Berlin ein Kreis. Die Erfurterin war Vogels Trainingspartnerin, als diese so schwer stürzte. Grabosch fiel in ein mentales Tief, für die Rückkehr zu alter Stärke brauchte sie Zeit. "Für mich ist es nicht mehr das große Thema. Ich habe mich neu fokussiert und wieder Vertrauen in mich selbst", sagte Grabosch nun: "Wir alle haben uns neu sortiert." Die Aussichten auf weitere Erfolge sind jedenfalls prächtig, der nächste Höhepunkt wartet schon im Sommer. Bei den Olympischen Spielen in Tokio lastet nun allerdings besonderer Druck auf dem Trio. "Ich glaube, sie werden lernen, damit umzugehen", sagte Kristina Vogel.