Die Niederländerin Demi Vollering ist bei der fünften Etappe der Tour de France Femmes kurz vor dem Ziel gestürzt und hat das Gelbe Trikot der Gesamtführenden verloren. Etwas mehr als sechs Kilometer vor dem Ziel in Amnéville nördlich von Metz kam es im Peloton zu einem Massensturz, in dem auch die Niederländerin beteiligt war. Vollering fuhr mit einer Schürfwunde an der Hüfte weiter und kam auf Platz 50 ins Ziel. Nicht alle am Sturz beteiligten Fahrerinnen setzten das Rennen unmittelbar fort.