Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird bei den Olympischen Spielen in Paris nicht am Start stehen. Der 27-Jährige fehlt im vierköpfigen Straßen-Team der dänischen Radsport-Union. Die DCU vergab den letzten noch freien Startplatz an Mikkel Bjerg, wie der Verband am Samstag mitteilte. Kapitän der Mannschaft wird Ex-Weltmeister Mads Pedersen sein, außerdem gehören Matias Skjelmose und Michael Mörkov zum Team.