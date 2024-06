Rückschlag für Tour-Sieger Jonas Vingegaard: Die als wichtige Helfer vorgesehenen Radprofis Dylan van Baarle und Steven Kruijswijk können nicht für sein Team Visma-Lease a bike an der Frankreich-Rundfahrt teilnehmen. Das teilte der Radrennstall am Donnerstagabend mit. Die beiden niederländischen Fahrer waren auf der fünften Etappe des Criterium du Dauphiné in einen Massensturz involviert gewesen und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Untersuchungen ergaben, dass van Baarle, 32, sich „das Schlüsselbein gebrochen hat und operiert werden muss“, teilte das Team mit. Der 36 Jahre alte Kruijswijk habe „eine kleine Fraktur in der Hüfte, die mit Ruhe verheilen wird“, erlitten.