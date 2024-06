Titelverteidiger Jonas Vingegaard wird knapp drei Monate nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France antreten und sich Herausforderer Tadej Pogacar stellen. Wie sein Team Visma-Lease-a-Bike am Donnerstag mitteilte, führt der 27 Jahre alte Däne das Aufgebot für die am 29. Juni in Florenz beginnende Frankreich-Rundfahrt an. Auch der ebenfalls lange verletzte Wout van Aert ist dabei. „Ich bin sehr stolz auf Jonas und sein Trainerteam. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, was für ein Champion er ist, mental und körperlich“, sagte Sportdirektor Martijn Zeeman: „Wir wissen natürlich nicht, zu was es jetzt reichen wird. Aber er wird da sein, gesund und motiviert.“