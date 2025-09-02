Jonas Vingegaard hat sich die Führung in der Gesamtwertung der spanischen Vuelta zurückgeholt. Der Däne vom Team Visma-Lease-a-bike zog am Ende der zehnten Etappe der Spanien-Rundfahrt am bisher Führenden Torstein Træen (Team Bahrain Victorious) aus Norwegen vorbei und schlüpfte wieder ins Rote Trikot des Gesamtbesten. Vingegaard führt mit 26 Sekunden vor Træen, Dritter ist der Portugiese Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG) mit einem Rückstand von 38 Sekunden.

Den Sieg der zehnten Vuelta-Etappe sicherte sich der Australier Jay Vine vom Team UAE Team Emirates-XRG, sein zweiter Tageserfolg bei der diesjährigen Vuelta und sein vierter insgesamt. Nach einem Solo fuhr der 29-Jährige über die Ziellinie der Bergankunft am Puerto de Belagua in den Pyrenäen. Zweiter wurde nach 173,5 Kilometern Pablo Castrillo (Movistar) mit einem Rückstand von 35 Sekunden. Rang drei belegte Castrillos Teamkollege Javier Romo mit 64 Sekunden Rückstand. Alle drei Fahrer gehörten zu einer großen Ausreißergruppe, die sich etwa 70 Kilometer vor dem Ziel gebildet hatte.