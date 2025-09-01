Der dänische Radsportler Jonas Vingegaard geht wie erwartet als Topfavorit in die zweite Vuelta-Woche. Vor dem Pausentag am Montag gewann der Däne die neunte Etappe der 80. Spanien-Rundfahrt. Der 28-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike erreichte nach 195,5 Kilometern mit 24 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Tom Pidcock (Q36.5) und dem Portugiesen João Almeida (UAE Team Emirates) das Ziel und damit seinen zweiten Tagessieg der diesjährigen Vuelta. Vingegaard feierte in der spanischen Provinz La Rioja seinen 40. Profisieg.

Das rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Norweger Torstein Traeen (Bahrain Victorious) nur knapp. Traeen kam mit 1:50 Minuten Rückstand ins Ziel und liegt im Gesamtklassement nur noch 37 Sekunden vor dem zweimaligen Tour-Sieger Vingegaard.

Nach dem Ruhetag folgt am Dienstag die zehnte Etappe von Sendaviva zum Puerto de Larra-Belagua mit einer weiteren Bergankunft. Dort geht der Kampf der Kletterer um den Tagessieg und wertvolle Sekunden im Gesamtklassement in die nächste Runde.