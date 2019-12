Hamburg (dpa/lno) - Radcross-Spezialist Paul Lindenau vom RV Germania Hamburg hat sich den Gesamtsieg in der Bundesliga gesichert. Dem Norderstedter reichte am Samstag in Herne im vorletzten Rennen ein neunter Platz für den Erfolg. Das Finalrennen am Sonntag in Vechta beendete der 23-Jährige als Dritter. Jannick Geisler von der Harburger RG schob sich im Endklassement noch auf Rang zwei vor. Das Duo sicherte dem Stevens Racing Team damit einen Doppelerfolg.

"Durch meine Ergebnisse in der Bundesliga bin ich zurzeit die deutsche Nummer vier und im Amateurbereich die Nummer eins. Dies macht mich und mein Team schon stolz", sagte Lindenau. Er betonte, sich vor gut drei Jahren bewusst gegen eine Profikarriere entschieden zu haben. Die Grundlage für den Bundesliga-Erfolg hatte Lindenau in den Rennen in Lohne, Stuttgart und Magstadt gelegt, die Stationen drei, fünf und sechs von elf Rennen.

Nächster Saisonhöhepunkt sind für ihn die deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Albstadt. "Ich schaue mit einem Auge auf eine Medaille. Dies wäre aber nur ein absolut erträumtes Ziel", sagte er mit Blick auf die Profi-Konkurrenz. Und ergänzte: "Mein realistischer Fokus liegt aber auf dem vierten Platz und dem Festigen meines nationalen Ranges."