Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel hat die 15. Auflage des italienischen Schotterrennens Strade Bianche gewonnen und dabei seine Ausnahmestellung unterstrichen. Der 26-jährige Niederländer vom Team Alpecin-Fenix sicherte sich am Schlussanstieg in der Altstadt von Siena (im Bild) nach 184 Kilometern, davon 63 über die staubigen Pisten in der Toskana, den Sieg vor dem französischen Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe und dem einstigen Tour-de-France-Sieger Egan Bernal aus Kolumbien. Das Trio hatte sich zwölf Kilometer vor dem Ziel aus einer starken Gruppe abgesetzt, zu der auch Tour-Champion Tadej Pogacar aus Slowenien und Vorjahressieger Wout van Aert aus Belgien gehörten. Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann (Team Bora-hansgrohe) belegte als bester Deutscher den 43. Rang. Sein Teamkollege Maximilian Schachmann, der im Vorjahr bei Strade Bianche noch Dritter geworden war, verzichtete diesmal auf einen Start: Er will seinen Gesamtsieg von 2020 bei der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza verteidigen. Die begann am Sonntag mit einem Etappensieg des Iren Sam Bennett, der im Spurt gewann. Pascal Ackermann wurde Sechster, sein Teamkollege Schachmann kam mit dem Hauptfeld ins Ziel.