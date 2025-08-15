Der Radsport-Weltverband UCI hat noch vor dem Start der Tour de Romandie der Frauen fünf Teams ausgeschlossen. Der Grund sei deren Weigerung, ein GPS-Trackingsystem zu Testzwecken einzusetzen. „Wir sind schockiert und enttäuscht“, hieß es in nahezu wortgleichen Statements der fünf betroffenen Mannschaften, zu denen auch die deutsche Equipe Canyon gehört. Anfang der Woche hätten sie „ihre Unterstützung für die Sicherheit der Fahrerinnen“, aber auch „ernsthafte Bedenken“ wegen der Montage der Systeme geäußert. Die UCI hatte verfügt, dass in jedem Team eine Fahrerin einen GPS-Tracker mit einem 63 Gramm schweren Chip benutzen soll. Diesen sollten die Mannschaften selbst befestigen.