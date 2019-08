Neue Beschilderung für Radwegenetz in Sachsen

Wurzen (dpa/sn) - Neue Schilder für das Radfernwegenetz SachsenNetz Rad: Mehr als 4000 Wegweiser wurden in der "Pilotregion Leipzig" aufgestellt, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Seit Juni 2018 seien 900 Kilometer Radweg beschildert worden. Der Freistaat habe dafür 630 000 Euro ausgegeben. Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) habe sich am Freitag bei einer Fahrradtour von Trebsen nach Wurzen im Leipziger Land einen Überblick über das SachsenNetz Rad verschafft, so das Ministerium.