Kommentar von Johannes Aumüller

Wie sehr es grad mal wieder um die Glaubwürdigkeit des Radsports geht, das hat sich in dieser Woche gezeigt, als sich der Chef der Tour de France zu den irren Leistungen der Spitzenpedaleure äußerte. "Die Fragen zu den verschiedenen Verdächtigungen sind absolut nicht unberechtigt", lautete die eine Aussage von Christian Prudhomme. Und seine zweite lautete: Aber das Gelbe Trikot wird doch jeden Tag getestet! Und als wolle die Tour Extra-Eifer dokumentieren, fanden am Mittwoch just vor der Königsetappe in den Bussen der beiden führenden Mannschaften Blutkontrollen statt. Also bei Jumbo, deren Kapitän Jonas Vingegaard nun als Tour-Sieger quasi feststeht, und bei UAE, dessen Leader Tadej Pogacar auf besagtem Abschnitt fast sechs Minuten verlor.