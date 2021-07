Das 18-jährige Radtalent Marco Brenner träumt vom Gelben Trikot der Tour de France. Im Interview erklärt er, wie man den Hungerast vermeidet und was beim Training auf der Straße am wichtigsten ist.

Von Jean-Marie Magro

Der beste Sport ist der, den man selbst macht und mag - wer wüsste das besser als Profisportler. Sie haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, und Hobbyathleten können sich jede Menge abschauen: von der idealen Armhaltung beim Kraulschwimmen über unfallfreies Bremsen beim Inlineskaten bis zum besten Krafttraining mit dem eigenen Körper: "Erklär deinen Sport" fragt nach bei den Experten und hilft, Freizeitsport noch besser zu machen. Im 17. Teil erklärt Marco Brenner, eines der größten Talente des internationalen Radsports, wie man als Laie das Training am besten in den Alltag integriert und die passende Ernährung aussieht. Der 18-Jährige ging in seinem ersten Profijahr bereits bei mehrtägigen Etappenrennen wie der Tour de Romandie oder dem Critérium du Dauphiné an den Start und landete Achtungserfolge bei Eintagesrennen wie dem Wallonischen Pfeil (Brenner wurde 24. an der gefürchteten Mur de Huy).