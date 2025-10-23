Zum Hauptinhalt springen

Tour de FranceZweimal nach Alpe d’Huez

Lesezeit: 1 Min.

Der Streckenplan für die Tour de France 2026.
Der Streckenplan für die Tour de France 2026. (Foto: Thibault Camus/AP/dpa)
  • Die Tour de France 2026 startet am 4. Juli mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona und umfasst acht Bergetappen mit fünf Höhenankünften.
  • Der legendäre Anstieg nach Alpe d'Huez muss auf der 19. und 20. Etappe zweimal von verschiedenen Seiten bezwungen werden.
  • Alle fünf Gebirgsmassive Frankreichs sind Teil der Strecke, darunter neue Anstiege wie Gavarnie-Gèdre und Klassiker wie der Col du Galibier.
Start in Barcelona, acht Bergetappen: Die Strecke der Tour de France 2026 ist spektakulär – der legendäre Anstieg ins Skigebiet Alpe d’Huez muss sogar zweimal bezwungen werden.

Acht Bergetappen und gleich zweimal hinauf nach Alpe d’Huez: Die Tour de France verspricht auch im Jahr 2026 viel Spektakel. Das wurde am Donnerstag bei der offiziellen Streckenpräsentation der 113. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt in Paris deutlich.Dominator Tadej Pogacar will ab dem 4. Juli 2026 seinen fünften Gesamtsieg und den dritten in Serie einfahren, der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz an seinen dritten Platz von 2025 anknüpfen.

Dafür müssen beide insgesamt acht Bergetappen überstehen, fünf davon enden in der Höhe. Die Entscheidung dürfte auf der 19. und 20. Etappe fallen. In beiden Fällen muss der legendäre Schlussanstieg ins Skigebiet Alpe d’Huez bezwungen werden – von zwei verschiedenen Seiten aus.

Alle fünf Gebirgsmassive Frankreichs (die Pyrenäen, das Zentralmassiv, die Vogesen, das Jura und die Alpen) sind Teil der dreiwöchigen Rundfahrt. Mehrere Anstiege wie der hinauf nach Gavarnie-Gèdre (6. Etappe) sind zum ersten Mal im Programm, hinzu kommen Klassiker wie der Col du Tourmalet und der Col du Galibier, mit 2642 Metern Höhe das Dach der Tour. Das Finale in Paris führt wie schon im Vorjahr über den giftigen Hügel Montmartre, dennoch könnte es wieder zur traditionellen Massensprint-Entscheidung auf den Champs-Élysées kommen, da die Überquerung diesmal weiter vom Ziel entfernt liegt als im Vorjahr.

Der Start, das hatte bereits vorher festgestanden, wird mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona ausgetragen. Ein „Grand Départ“, dem die Veranstalter mit Sorgen entgegenblicken dürften: Die Vuelta in Spanien war in diesem Jahr im Protestchaos propalästinensischer Demonstranten versunken.

Auch bei den Frauen findet der Start der Rundfahrt im Ausland statt: am Schweizer Nationalfeiertag, dem 1. August, in Lausanne. Erstmals beginnt der Höhepunkt im Saisonkalender damit nicht direkt im Anschluss an die Männertour, sondern eine knappe Woche später.

