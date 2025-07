Ein halbes Jahrhundert nach dem letzten Tour-Erfolg von Eddy Merckx hofft das Radsportland Belgien auf Remco Evenepoel. Über einen 25-Jährigen, der zwei scheinbar übermächtige Gegner bezwingen soll.

Von Korbinian Eisenberger, Lille/Dunkerque/Rouen

Wer an Klaustrophobie leidet, dem sei von der Tour de France abgeraten. Dem belgischen Profirennfahrer Remco Evenepoel jedenfalls käme die Furcht vor Raumenge in diesen ersten Tagen der Frankreich-Rundfahrt ganz und gar ungelegen, das war etwa am Montagabend zu erahnen: In der Hafenstadt Dunkerque, dem Zielort von Etappe drei, als Hunderte Menschen den Bus von Evenepoels Team Soudal Quick-Step belagerten. Nur eben, dass diese Belagerung kaum der Aushungerung dienen sollte, was man Radprofis als Letztes wünschen mag. Die Umzingelung geschah aus Zuneigung zum Kapitän der belgischen Equipe. Oder eben aus Erwartung von Erfolgen.