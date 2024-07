Tour de France:Pogacar lobt sein Team

Der Tour-Tross hat die Alpen vorübergehend verlassen, und der Gipfelsturm des Slowenen Tadej Pogacar hat tiefen Eindruck hinterlassen: Für die französische Sportzeitung L’Equipe zeichnet sich nach der Etappe zum Col du Galibier bereits ab, wer die Tour de France in diesem Jahr dominieren wird. „Die wahre Machtübernahme“, titelte das Blatt, nachdem Pogacar seinen Rivalen Jonas Vingegaard am Dienstag abgehängt und einen Vorsprung von 50 Sekunden herausgefahren hatte. Der Rennausgang wirkte wie eine Revanche, denn 2022 und 2023 war Pogacar von dem Dänen düpiert worden. Er habe „hart zuschlagen“ wollen, sagte Pogacar, Sieger der beiden Jahre zuvor. Und er plant bereits den nächsten Angriff: „Am Freitag kommt es zum nächsten Rendezvous beim Zeitfahren.“

Bei seinem Vorhaben, als erster Radprofi seit Marco Pantani vor 26 Jahren das Double aus Giro d’Italia und Tour zu gewinnen, hat Pogacar einen großen Vorteil: sein übermächtiges UAE-Team. War der 25-Jährige in der Vergangenheit von Vingegaards Visma-Team regelmäßig zermürbt worden, herrschen nun umgekehrte Vorzeichen.

So ist auf den flachen Abschnitten der Kölner Zeitfahrmeister Nils Politt ein Gewinn für Pogacar. Und beim ersten Anstieg der höchsten Kategorie schafften es seine Helfer, das Feld auseinanderzureißen, sodass der im April bei der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzte Vingegaard all seine Helfer verlor. Um so zu fahren, brauche man Mut: „Den haben wir“, schwärmte Pogacar. Bei der Analyse seiner Fahrt zum Col du Galibier lobte der Tour-Spitzenreiter die Leistung seiner Equipe: Es habe sich gezeigt, „dass wir hier eine der stärksten Mannschaften haben. So zu fahren, ist verrückt. Wir müssen so weitermachen“, sagte Pogacar.