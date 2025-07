Vor dem Start der Tour de France geht Titelverteidiger Tadej Pogacar auf die Bedenken wegen seiner Leistungen ein – und prophezeit ein enges Duell mit Jonas Vingegaard um den Tour-Sieg.

Von Korbinian Eisenberger, Lille

Die Stadt Lille befindet sich in einer Art Trance, einer Tour de Trance, wenn man so will. Und wer würde es den Lillois verdenken, da dieses globale Radsportfest nun nach drei internationalen Gastspielen hintereinander wieder in Frankreich startet? Für Zweifel jedenfalls ist in diesem wilden Trubel zehntausender Menschen zwei Tage vor Beginn der Tour de France wenig Raum; es geht eng zu, etwa auf dem Place du Théâtre im Stadtzentrum, wo einen die gelben Fantrikots mehr blenden als alles andere. Und dann, als am Donnerstagabend die Sonne zu verschwinden droht, tritt der schillerndste von allen unter Gekreische und Gejohle vor die Tore des städtischen Opernhauses: Tadej Pogacar, ausgestattet mit einem Sonnenhut in der sinnstiftenden gelben Farbe des Siegertrikots, des Maillot jaune. Ein Mann, der am Platz des Theaters den Hut aufhat, in der Rolle seines Lebens.