Alexander Winokurow taucht mal wieder rund um die Tour de France auf. Ja, wirklich, der Alexander Winokurow aus der Hochdopingzeit des Radsports, der damals unter anderem fürs deutsche Team Telekom um Erfolge kämpfte – und die Dopingaffären fast so zuverlässig gesammelt hat wie heutzutage Tadej Pogacar die Gelben Trikots. Jetzt steht der Kasache bei der Frankreich-Rundfahrt in doppelter Funktion im Fokus: als Vater des Tour-Debütanten Nicolas – und als Generaldirektor der Astana-Equipe um den deutschen Sprinter Max Kanter.