Die Bergankunft von Alpe d’Huez war in der Geschichte der Tour de France stets ein Ort für große sportliche Dramen. Doch was sich dort am Sonntagabend bei der Tour de France der Frauen zutrug, gab es so noch nie. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale rettete die 19 Jahre alte Katarzyna Niewiadoma aus Polen nach insgesamt mehr als 24 gefahrenen Stunden auf acht Etappen 4 Sekunden Vorsprung ins Ziel und sicherte sich so zum ersten Mal das Gelbe Trikot der Gesamtsiegerin.