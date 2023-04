Kommentar von Johannes Knuth

Diesmal geschah es 28 Kilometer vor dem Ziel - am Keutenberg, 167 Meter lang und bis zu 22 Prozent steil, eine Rampe wie eine Dosis Gift, die Radfahrern die Beine betäubt. Und Tadej Pogacar? Schüttelte die Konkurrenz scheinbar spielerisch ab, fuhr zum Sieg beim Amstel Gold Race, als habe jemand die Gesetze flugs für ihn umgeschrieben. Zwei Wochen zuvor, bei der Flandern-Rundfahrt, hatte der 24-Jährige ein ähnliches Solo aufgeführt, 18 Kilometer vor dem Ziel, auf dem Weg zu seinem damals schon zehnten Saisonsieg. Am Sonntag kann der Slowene bei Lüttich-Bastogne-Lüttich sogar den Hattrick in den Ardennen schaffen - ehe es allmählich zur Tour de France geht, zum nächsten Showdown mit seinem Widersacher Jonas Vingegaard.

Gesetze, die verlässlich ausgehebelt werden, das ist im Radsport mal wieder ein Leitmotiv. Die Spezialisierung war in der Branche ja mal weit verbreitet, es dauerte oft Jahre bei den Männern, um einen Klassikerexperten zum Rundfahrer umzubauen oder umgekehrt. Die Leichtigkeit, mit der die Pogacars, Van Aerts und Van der Poels sich nun nahezu überall und umgehend an die Spitze klemmen, ist da schon atemraubend. Womit man bei einem weiteren alten Leitmotiv des Berufssports angekommen ist: Man kann schon darüber staunen, aber dann sollte man die Risiken und Nebenwirkungen im Kleingedruckten genau studieren.

Es ist noch nicht allzu lange her, da beteuerte die Szene an allen Ecken und Enden, wie sehr sich der Radsport gebessert habe. Und die Statistik gab das durchaus her: Kletterrekorde von Armstrong, Pantani, Zülle und Co. standen wie Mahnmale in den Fibeln des Sports, unangetastet. Heute rasen sie den Poggio bei Mailand - Sanremo und die Kletterpfade im Baskenland fast wieder so rasch hinauf wie in düsteren Zeiten. Und auch das Geschnatter im Hintergrund hebt wieder an.

Da sind Fahrer, die finden, dass es - wie früher - ein Peloton der zwei Geschwindigkeiten gibt. Oder Sportärzte wie der Franzose Jean-Jacques Menuet, der die finsteren und nicht ganz so finsteren Zeiten erlebte und nun staunt, wie die jungen Nimmermüden die Gewissheiten einreißen. Klar, alles Ausnahmetalente; früher und besser geschult; tüfteln mit Forschern noch eifriger an Sockenlänge und Reifenbelag. Aber wie hat es der Arzt Menuet zuletzt gebündelt: "Es gibt eine physiologische Realität, an der man nicht vorbeikommt - normalerweise."

Thibaut Pinot kritisiert den Umgang mit Medikamenten offen - die Kollegen schweigen

All das erinnert an das ewige Dilemma: Man kann keinem Fahrer etwas pauschal unterstellen, aber es wäre genauso töricht, dem Peloton pauschal zu trauen, bis der gerichtsfeste Gegenbeweis erbracht ist. Die Indizien sind jedenfalls beachtlich. Da sind immer wiederkehrende Berichte über den Konsum im Dunkelbereich, über Schilddrüsenmedikamente und Kortison, Tramadol und Ketone oder auch mal alles zusammen, Hauptsache, es macht dünn und wahrt die Kraft. Und hatte der Dopingprozess des Erfurter Arztes in München vor nicht langer Zeit eindrucksvoll belegt, wie bei den Hinterherfahrern geschluckt und gespritzt wurde - damit die mit der angeblich sauberen Spitze mitradeln können?

Es lohnt sich, noch mal das Interview heranzuziehen, dass der Franzose Thibaut Pinot - den selbst sehr kritische Begleiter für glaubhaft halten - zu Jahresbeginn der L'Équipe gab. Pinot kam 2010 in den Sport, nach großen Skandalen, er war gut genug für die Spitze, doch irgendwann prallte er an eine unsichtbare Decke. "Wie oft bin ich Zweiter oder Dritter geworden, im vollen Wissen oder vom starken Verdacht beseelt, dass der Sieg eigentlich mir gehört hätte", sagte er. Pinot hatte auch den Medikamentenmissbrauch immer wieder offen angeprangert, ein aufrichtiger Radsport hätte dies auch offen begrüßt. Tatsächlich, bilanzierte Pinot, hätten alle geschwiegen.

Wie früher.