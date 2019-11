Nachdem es rund zwei Stunden darum gegangen war, ob er ein Lügner, Doper und/oder Tyrann sei, ob er außerdem unter einer erektilen Dysfunktion leide und was das alles mit einer angeblich versehentlich georderten Testosteronpackung zu tun haben könnte, da sagte der Radsporttrainer Shane Sutton: "Zeit für 'ne Zigarette."

Nun wäre Sutton nicht der Erste, der in eine vermeintliche Raucherpause flüchtet und danach nie mehr gesehen wurde, aber der 63-Jährige musste tatsächlich etwas Dampf ablassen. Nach einer Viertelstunde kam er auch wieder zurück, um vor einem Ärztetribunal in Manchester Stellung zu jener Frage zu beziehen, warum vor acht Jahren ein Paket mit Testosteron-Gels am Sitz des britischen Radsportverbands in Manchester angeliefert wurde. War es für Profis des langjährigen britischen Paradeteams Sky bestimmt, was schwer gegen das Anti-Doping-Protokoll verstoßen würde? Oder hatte Sutton, der damals als Cheftrainer einer der Architekten des Sky-Erfolgs war, die Lieferung veranlasst, um sein Liebesleben zu revitalisieren, wie der damalige Teamarzt Richard Freeman zuvor vor dem Tribunal insinuiert hatte?

"Ich hätte kein Problem zuzugeben, dass das Testosteron für mich war", sagte ein, man muss es leider sagen, sichtlich erregter Sutton - aber Freemans Version stimme halt nicht: "Sie behaupten hier, ich könne keinen hochkriegen - meine Frau kann aussagen, dass das eine verdammte Lüge ist", polterte Sutton. Die Testosteron-Order habe er auch nicht veranlasst, das schwöre er beim Leben seiner dreijährigen Tochter.

Dann stürmte Sutton aus der Verhandlung. Zurück blieben die Scherben, in denen die Reputation des zuletzt so erfolgreichen britischen Radsports mal wieder lag.

Um die Geschichte hinter dieser denkwürdigen Verhandlung halbwegs zu verstehen, muss man in den Mai 2011 zurückspulen: Damals traf das Päckchen mit 30 Beuteln Testosteron-Gel am Verbandssitz ein, geordert vom Verbands- und Sky-Arzt Freeman. Der behauptete später zunächst, die zuständige Firma habe das Paket versehentlich geschickt und den Irrtum sofort zugegeben. Das wirkte schon damals merkwürdig - eine Firma, die ein Radsportteam versehentlich mit Dopingstoff beliefert?

Sky und Freeman waren bald jedenfalls von weiteren Vorgängen umrankt. So hatte ein Sky-Trainer, ebenfalls 2011, unter großen Mühen eine Arznei von Manchester nach Frankreich transportiert, für Bradley Wiggins, der ein Jahr später als erster Brite die Tour de France gewann und in London beim olympischen Zeitfahren reüssierte. Angeblich war darin ein Hustenlöser, behauptete Sky-Teamboss Dave Brailsford, den konnte man halt nicht in jeder Apotheke erwerben. Die entsprechenden Belege befänden sich auf Freemans Laptop. Der sei ihm aber, welch blöder Zufall, im Urlaub in Griechenland gestohlen worden.