Vorjahressieger Maximilian Schachmann ist beim Radrennen Paris - Nizza vorzeitig vom Rad gestiegen. Der deutsche Meister im Straßenrennen trat am Mittwoch nicht zur vierten Etappe der Fernfahrt an, einem 13,4 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Domérat nach Montlucon. Nach Angaben seines Teams Bora-Hansgrohe klagte Schachmann bereits am Dienstag nach dem dritten Teilstück über Unwohlsein. In Rücksprache mit den Ärzten habe man entschieden, den Berliner aus dem Rennen zu nehmen, hieß es. Sportlich war der 28-Jährige nach Rückschlägen auf den ersten Etappen bereits chancenlos. Schachmann hatte das Rennen 2020 und 2021 gewonnen. Im Zeitfahren am Mittwoch schaffte das niederländische Team Jumbo-Visma wie schon auf der ersten Etappe einen Dreifacherfolg. Der Belgier Wout van Aert distanzierte Topfavorit Primoz Roglic aus Slowenien um zwei und den Australier Rohan Dennis um sechs Sekunden. Van Aert übernahm damit das Trikot des Gesamtführenden von seinem Teamkollegen Christophe Laporte.