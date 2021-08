Maximilian Schachmann ist mit einem guten Einzelzeitfahren in die 76. Spanien-Rundfahrt gestartet. Der deutsche Straßenradmeister fuhr in Burgos auf Platz 25, lag auf dem 7,1 Kilometer langen Kurs 22 Sekunden hinter Auftaktsieger Primoz Roglic. Der Topfavorit aus Slowenien hat seit 2019 alle Zeitfahren der Vuelta gewonnen und war auch auf der Strecke in der nordspanischen Großstadt nicht zu schlagen. Schachmann hat bei der Vuelta nicht die Gesamtwertung, sondern Etappensiege im Auge und will seine Form für die restliche Saison mit der WM in Flandern sowie der Lombardei-Rundfahrt schärfen. Auf der flachen zweiten Etappe am Sonntag gewann der Belgier Jasper Philipsen im Sprint. Am Montag steht bereits die erste Bergankunft an.