Bei Rundfahrten wie der Tour de France oder der Vuelta werden immer mehr Rennräder gestohlen. Das unlängst beklaute Team Visma von Jonas Vingegaard äußert nun Kritik an den Veranstaltern.

Von Korbinian Eisenberger

Die Spanien-Rundfahrt ist in die zweite Woche eingebogen, der Däne Jonas Vingegaard führt diese Vuelta inzwischen an, trotz früher materieller Verluste. Bereits vor der dritten Etappe musste das Team des 28-Jährigen improvisieren. Seine Equipe Visma-lease-a-bike war über Nacht unfreiwillig zu Visma-loose-a-bike avanciert. Dem niederländischen Rennstall kamen 18 Profirennräder abhanden, geklaut aus dem teameigenen Werkzeugwagen. Um die Vuelta fortsetzen zu können, musste Vingegaards Equipe um Leihräder bei der Konkurrenz bitten. Visma-rent-a-bike?