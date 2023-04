Remco Evenepoel hat die 109. Auflage des Frühjahrsklassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und dabei auch vom Sturz des Topfavoriten Tadej Pogacar profitiert. Der Straßenrad-Weltmeister aus Belgien siegte nach 258,1 Kilometern beim Ardennen-Rennen mit elf Anstiegen und wiederholte seinen Triumph aus dem Vorjahr. Zweiter wurde der Brite Thomas Pidcock vor dem Kolumbianer Santiago Buitrago. Pogacar dagegen musste schon zuvor seinen Plan vom Ardennen-Triple aufgeben. Der zweimalige Tour-Champion war am Sonntag gestürzt. Der Vorfall ereignete sich nach 84 Kilometern, Pogacar wurde noch am Nachmittag in Genk operiert. Der 24-Jährige hatte zuvor die zur Ardennen-Trilogie zählenden Klassiker Amstel Gold Race und Fleche Wallonne gewonnen. Das Triple schafften bislang nur Davide Rebellin (2004) und Philippe Gilbert (2011); als zweiter Frau gelang es am Sonntag der Niederländerin Demi Vollering. Die 26-Jährige vom Team SD Worx siegte nach 142,8 km vor Elisa Longo Borghini (Italien/Trek-Segafredo) und Teamkollegin Marlen Reusser (Schweiz). Liane Lippert (Friedrichshafen/Movistar) wurde als beste Deutsche Achte.