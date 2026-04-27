Was ist das schon wieder für ein Frühjahr gewesen, das der slowenische Radprofi Tadej Pogacar hingelegt hat: ein Sieg bei der Strade Bianche, ein Sieg bei Mailand-Sanremo, ein Sieg bei der Flandern-Rundfahrt, und zum Abschluss der Klassikerserie am Sonntag ein Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Wie gut, dass er dazwischen bei der Kopfstein-Tortur Paris-Roubaix nur Zweiter wurde, da hat selbst der Außerirdische noch einen Punkt, an dem er sich verbessern kann.
MeinungRadsportEndlich hat Tadej Pogacar einen Gegner
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 2 Min.
Der Slowene räumt zwar alles ab, aber die Radwelt erquickt sich am erst 19 Jahre alten Franzose Paul Seixas. Der ist nicht nur ein kompletter Fahrer, sondern auch ein nationales Projekt.
Tour de France:Warum gewinnt kein Franzose mehr die Tour de France?
40 Jahre dauert der Fluch der Gastgeber nun schon an. Über eine lange Leidensgeschichte, Parallelen zur Rolle Frankreichs in der Welt – und ein 18-jähriges Talent als Hoffnungsschimmer.
Lesen Sie mehr zum Thema