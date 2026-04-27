Was ist das schon wieder für ein Frühjahr gewesen, das der slowenische Radprofi Tadej Pogacar hingelegt hat: ein Sieg bei der Strade Bianche, ein Sieg bei Mailand-Sanremo, ein Sieg bei der Flandern-Rundfahrt, und zum Abschluss der Klassikerserie am Sonntag ein Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Wie gut, dass er dazwischen bei der Kopfstein-Tortur Paris-Roubaix nur Zweiter wurde, da hat selbst der Außerirdische noch einen Punkt, an dem er sich verbessern kann.