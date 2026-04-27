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MeinungRadsportEndlich hat Tadej Pogacar einen Gegner

Kommentar von Johannes Aumüller

Lesezeit: 2 Min.

Duell am Sonntag, Duell im Sommer? Tadej Pogacar (rechts) und Paul Seixas beim Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Duell am Sonntag, Duell im Sommer? Tadej Pogacar (rechts) und Paul Seixas beim Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich. Bernard Papon/Belga/dpa

Der Slowene räumt zwar alles ab, aber die Radwelt erquickt sich am erst 19 Jahre alten Franzose Paul Seixas. Der ist nicht nur ein kompletter Fahrer, sondern auch ein nationales Projekt.

Was ist das schon wieder für ein Frühjahr gewesen, das der slowenische Radprofi Tadej Pogacar hingelegt hat: ein Sieg bei der Strade Bianche, ein Sieg bei Mailand-Sanremo, ein Sieg bei der Flandern-Rundfahrt, und zum Abschluss der Klassikerserie am Sonntag ein Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Wie gut, dass er dazwischen bei der Kopfstein-Tortur Paris-Roubaix nur Zweiter wurde, da hat selbst der Außerirdische noch einen Punkt, an dem er sich verbessern kann.

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