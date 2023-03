"Attacke ist die beste Verteidigung", erklärte Tadej Pogacar, entsprechend offensiv preschte er voran. Pogacar gewann auch den achten, 118,4 Kilometer langen Abschnitt der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza und entschied gleichzeitig das Duell mit seinem großen Rivalen, dem Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard, klar für sich. "Ich bin Paris-Nizza noch nie zuvor gefahren", sagte er, aber weil er die Straßen vom Training kannte, "wusste ich, wann ich angreifen musste." Zurückgehalten hatte er sich allerdings auch bei den beiden vorangegangenen Bergankünften in La Loge des Gardes und auf dem Col de la Couillole nicht, die er ebenfalls gewann. So wurde der Gesamtsieg vor dem Franzosen David Gaudu und dem Dänen Vingegaard zu einer Machtdemonstration. Insgesamt steht der Slowene schon bei neun Saisonsiegen. Für Vingegaard bleibt 16 Wochen vor dem Tour-Auftakt in Bilbao noch Arbeit. "Ich zweifle nicht an mir", erklärte der Däne.