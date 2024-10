In seinem erstem Rennen als Weltmeister hat Sloweniens Top-Radsportler Tadej Pogacar seine Ausnahmeklasse unterstrichen und mit einer weiteren Solo-Flucht den Giro dell’Emilia gewonnen. Bei der 107. Auflage des Klassikers in Norditalien triumphierte Pogacar bei Regen mit 1:55 Minuten Vorsprung auf den britischen Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock. „Ich habe mich schon die ganze Woche recht gut gefühlt“, sagte Pogacar. Eigentlich wollte er bis zur letzten Runde die Beine still halten, „aber dann gab es Attacken, und ich habe geantwortet“. US-Profi Matteo Jorgenson, einer der härtesten Fahrer im Peloton, wollte folgen – und wirkte dabei, als sei er auf einem platten Hollandrad unterwegs.

Pogacars Kraft indes scheint grenzenlos zu sein: An 56 Renntagen im Jahr 2024 siegte der Tour- und Giro-Champion 23 Mal, gewann bei drei Rundfahrtstarts dreimal und bei sieben Eintagesrennen fünfmal. An diesem Dienstag fährt Pogacar nun den kleinen Klassiker Tre Valli Varesine und am Samstag die Lombardei-Rundfahrt, die er wie einst Fausto Coppi zum vierten Mal in Folge gewinnen könnte.