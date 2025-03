Der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen muss wegen Durchblutungsstörungen in beiden Beinen auf unbestimmte Zeit pausieren. Der Teamkollege von John Degenkolb bei der Equipe Picnic PostNL wird sich einer Operation an der Darmbeinaterie unterziehen und darf sich danach sechs Wochen lang nicht belasten. „Ich habe im Winter hart trainiert, aber meine Beine haben nicht so gearbeitet, wie sie sollten“, sagte der Tour-Etappensieger von 2022, „immerhin haben wir jetzt den Grund der Probleme gefunden.“