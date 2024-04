Sicherheitsdebatte vor Paris-Roubaix:Das Dilemma eines Sports

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Die Bilder aus Belgien waren schmerzhaft. Während des Eintagesrennens "Quer durch Flandern" war es vor einer Woche zu einem Massensturz gekommen - am schlimmsten erwischte es den Belgier Wout van Aert. Mit zerrissenem Trikot, zahlreichen Schürfwunden und multiplen Knochenbrüchen krümmte er sich auf dem Asphalt. Van Aert fällt für sämtliche weitere Frühjahrs-Klassiker aus - auch am Sonntag bei Paris-Roubaix. Es ist also grundsätzlich eine gute Nachricht, dass vor diesem schwersten und gefährlichsten Eintagesklassiker auf Bilder wie zuletzt in Flandern reagiert wird.