Der Schweizer Marc Hirschi hat sich beim Flèche Wallonne seinen ersten Klassiker-Sieg in den Ardennen gesichert. Der Schweizer vom deutschen Team Sunweb, der zuletzt als WM-Dritter und einem Tagessieg bei der Tour de France brilliert hatte, setzte sich nach 202 Kilometern am Schlussanstieg vor dem Franzosen Benoit Cosnefroy und dem Kanadier Michael Woods durch. Tour-Sieger Tadej Pogacar wurde Neunter. Das Rennen der Frauen gewann die Holländerin Anna van der Breggen, vier Tage nach ihrem WM-Triumph. Der zweite Ardennen-Klassiker, das Amstel Gold Race, wurde wegen Corona-Restriktionen in den Niederlanden indes am Mittwoch abgesagt. Am Sonntag steht in Lüttich-Bastogne-Lüttich das letzte Ardennen-Rennen an.