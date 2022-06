Kurz vor der Abreise zur Tour de France sind Wohnungen von Fahrern und Betreuern des Teams Bahrain-Victorious durchsucht worden. Das teilte die Mannschaft selbst mit. Dabei ließ die Mitteilung offen, welche Personen betroffen waren und wo die Durchsuchungen durch die Polizei stattfanden. Auch ein Grund wurde nicht angeführt. "Der Zeitpunkt dieser Untersuchung dient vorsätzlich dazu, den Ruf des Teams zu schädigen", hieß es in dem Statement. Die 109. Auflage der Tour beginnt am Freitag mit einem Einzelzeitfahren in Kopenhagen.

Bei der vergangenen Frankreich-Rundfahrt waren in den Pyrenäen Hotelzimmer von Bahrain-Victorious durchsucht worden. Dabei wurden nach Angaben von Fahrern auch Handys beschlagnahmt. Ein Ergebnis der Ermittlungen steht offenbar noch aus. Bisher sei gegen keinen Fahrer ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, verlautete es vonseiten des Teams, noch wurden Sperren verhängt. Bahrain-Victorious hatte bei der vergangenen Tour die Teamwertung sowie drei Etappen gewonnen. Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte damals lediglich, dass es bei ihren Ermittlungen um "Erwerb, Transport, Besitz, Einfuhr einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode zur Anwendung durch einen Athleten ohne medizinische Begründung" gehe. Seit jenen Tagen wehren sich die Vertreter der Mannschaft massiv gegen jeden Verdacht. Mehrere SZ-Anfragen bei den Behörden in Marseille waren in der Vergangenheit unbeantwortet geblieben.