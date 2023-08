Das deutsche Profi-Radsportteam Bora-hansgrohe startet mit fünf deutschen Fahrern in die am Samstag beginnende 78. Spanien-Rundfahrt. In dem am Mittwochmorgen bestätigten Aufgebot für die Vuelta stehen neben dem deutschen Meister Emanuel Buchmann auch Tour-Etappensieger Lennard Kämna, der zweifache Giro-Etappensieger Nico Denz, Jonas Koch und Ben Zwiehoff. Das bergstarke Team komplettieren der Russe Alexander Wlassow, der Kolumbianer Sergio Higuita und das belgische Talent Cian Uijtdebroeks.