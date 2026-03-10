Ungläubig fasste Max Kanter sich an den Helm: Der deutsche Radprofi hat am Montag die zweite Etappe von Paris-Nizza gewonnen und damit seinen ersten World-Tour-Sieg überhaupt gefeiert. Der 28-jährige Cottbuser vom Team Astana triumphierte auf den 187 Kilometern von Épône nach Montargis knapp vor dem Neuseeländer Laurence Pithie und dem Belgier Jasper Stuyven. Die Gesamtwertung führt weiterhin US-Auftaktsieger Luke Lamperti gleichauf mit Vito Braet aus Belgien an. Lamperti kam zu Wochenbeginn als Fünfter ins Ziel.

Kanter konnte sein Husarenstück im Ziel überhaupt nicht fassen. „Träume ich? Das muss ein Traum sein, oder?“, war die erste Reaktion des überwältigten Lausitzers. Danach sagte er: „Ich bin so glücklich. Ich habe so lange auf solch einen Erfolg gewartet. Bei diesem Rennen eine Etappe zu gewinnen, ist ein Traum, Paris-Nizza hat so viel Prestige.“

Paris-Nizza ist das erste wichtige Etappenrennen der Saison und traditionell für die Rundfahrstars wie das parallel ausgetragene Tirreno-Adriatico ein erster Formtest auf dem Weg Richtung Giro und Tour. Bei der „Fahrt zur Sonne“ mit dabei sind unter anderem der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark) bei seinem Saisondebüt und der britische Tour-Vierte Oscar Onley. Die Fernfahrt endet am 15. März nach acht Etappen in Nizza.