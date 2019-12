Kolbermoor (dpa) - Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe wird auch in den kommenden beiden Jahren unter diesem Namen an den Start gehen. Das Team aus dem oberbayerischen Raubling verkündete am Dienstag die Verlängerung des Titelsponsorings mit dem Armaturenhersteller hansgrohe bis 2021. Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung peilt das Team des Tour-de-France-Vierten Emanuel Buchmann weiterhin an, "die Nummer eins im Radsport zu werden". In Buchmann, dem Sprinter Pascal Ackermann, dem Klassikerspezialisten Maximilian Schachmann sowie dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei beschäftigt Bora-hangsrohe bereits einige Spitzenfahrer.

Teammanager Ralph Denk sagte zum verlängerten Vertrag mit dem Sponsor: "Das ist eine Bestätigung der harten Arbeit, die die Fahrer und das gesamte Team die ganze Saison über leisten, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und um auf der Straße erfolgreich zu sein." Bora-hansgrohe stellt am Dienstagabend (ab 19.30 Uhr) in Kolbermoor sein Team für die Saison 2020 vor.