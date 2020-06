Der am 1. Mai wegen der Corona- Pandemie abgesagte Radklassiker Eschborn - Frankfurt wird nicht im Herbst nachgeholt. Die Organisatoren des World-Tour-Rennens gaben am Montag bekannt, dass sie die Traditionsveranstaltung erst wieder 2021 austragen, weil das Rennen in diesem Jahr nicht im bekannten Format umsetzbar sei. Damit könnte in diesem Jahr kein Rennen der höchsten Radsport-Kategorie in Deutschland stattfinden. Die Deutschland-Tour wurde bereits abgesagt, die Cyclassics in Hamburg sind bislang im neustrukturierten Rennkalender ab 1. August nicht aufgeführt.