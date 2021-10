Mehr als fünf Monate nach seinem bisher letzten Rennen gibt Radprofi Lennard Kämna ein überraschendes Comeback. Der 25-Jährige fährt allerdings nicht auf der Straße, sondern tritt beim Mountainbikerennen Cape Epic in Südafrika vom 17. bis 24. Oktober an. Das teilte Kämnas Rennstall Bora-hansgrohe mit. "Besonders freut es mich, dass Lennard mit diesem Rennen quasi seinen Wiedereinstieg gibt", sagte Teamchef Ralph Denk. Im Anschluss an das Cape Epic soll Kämna mit der Vorbereitung für die neue Saison beginnen. Kämna war Anfang Mai bei der Algarve-Rundfahrt zuletzt im Einsatz gewesen, dann wegen körperlicher Probleme ausgestiegen. Später, als der letztjährige Tour-de-France-Etappensieger die Frankreich-Rundfahrt 2021 verpasste, berichtete er auch von einer mentalen Blockade. "Natürlich habe ich einen riesen Respekt vor dem Cape Epic", sagte Kämna, aber es gebe "generell die Tendenz, dass einige Fahrer immer öfter in unterschiedlichen Disziplinen unterwegs sind." Mit ihm schickt das Team Ben Zwiehoff zum Rennen.