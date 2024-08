Der deutsche Radprofi Lennard Kämna schließt sich zur kommenden Saison dem Rennstall Lidl-Trek an. Das teilten die US-Amerikaner am Donnerstag mit. Der 27-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag. Dass Kämna den Rennstall Red Bull-Bora-Hansgrohe nach vier Jahren verlassen wird, hatte bereits länger festgestanden. Derzeit arbeitet der Profi an seinem Comeback, nachdem er am 3. April im Training auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa mit einem Auto kollidiert war. Dabei zog er sich ein schweres Thoraxtrauma mit Rippenfrakturen und eine Lungenprellung zu.