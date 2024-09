Lennard Kämna fährt womöglich nie wieder für das deutsche Top-Radteam Red Bull. „Es dauert leider länger als erhofft, die Zeit wird langsam eng. Ich kann nicht sagen, ob und wann er an den Start gehen kann“, sagte Teamchef Ralph Denk der Deutschen Presse-Agentur. Es sei schwer, eine Prognose zu stellen. Kämna war im April im Training auf Teneriffa von einem Auto angefahren worden und hatte sich Verletzungen an Oberkörper und Lunge zugezogen. Im Juli wurde zudem bekannt, dass er Red Bull am Ende der Saison verlassen wird. Wenig später vermeldete das Team Lidl-Trek den Bremer als Neuzugang. Da war der 28-Jährige bereits wieder gut im Training und hatte auf Renneinsätze im September gehofft. Denk hatte stets betont, Kämna halten zu wollen. Schließlich hatte er im Trikot des bayrischen Rennstalls unter anderem jeweils eine Etappe bei der Tour de France, dem Giro d’Italia und der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Zudem fuhr er 2023 beim Giro auf Rang neun des Gesamtklassements.