Jonathan Milan gewann am Samstag die Königsetappe der Deutschlandtour der Radprofis, es war der dritte Etappensieg für den 23-jährigen Italiener vom Team Lidl-Trek. Er setzte sich im Sprint in Villingen-Schwenningen vor Max Kanter aus Cottbus durch, der für das Team Astana fährt. Nach 211,1 Kilometern über die Schwäbische Alb belegte der Belgier Jordi Meeus den dritten Platz. In der Gesamtwertung verteidigte Milans Rennstallkollege Mads Pedersen die Führung. Der frühere Weltmeister aus Dänemark hatte vor der Schlussetappe (nach Redaktionsschluss) zwölf Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tobias Johannessen. Ein deutscher Radprofi stand vor dem Schlusstag nicht in unter den besten Zehn.