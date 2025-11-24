Es war eine hochpolitisierte Radrundfahrt, und sie endete im finalen Chaos. Menschen stürmten Barrieren und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, es gab Verhaftungen und Verletzte. Die Aktivisten protestierten während der 21. und letzten Etappe der Vuelta nun nicht mehr nur mit Flaggen und Pyrotechnik, sondern zunehmend gewaltsam gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg zu jener Zeit. 100 000 sollen es den spanischen Behörden zufolge gewesen sein allein an jenem 14. September 2025, an dem es auch und vor allem darum ging, dass an dieser Spanien-Rundfahrt ein Team mit dem Namen Israel-Premier Tech teilnahm.