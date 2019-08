Hamburg (dpa/lno) - Titelverteidiger Elia Viviani muss sich bei den Cyclassics am 25. August starker Konkurrenz erwehren. Wie der Veranstalter des Hamburger Radrennens am Donnerstag mitteilte, gehen außer dem italienischen Europameister, der in der Hansestadt seinen dritten Sieg in Serie anstrebt, auch der dreifache Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei und der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann an den Start. Ackermann hatte am vergangenen Wochenende bei der EM im niederländischen Alkmaar hinter Viviani und dem Belgier Yves Lampaert Bronze gewonnen.