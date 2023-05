Ein Kommentar von Johannes Aumüller

Wenn in einem Radrennen andere Verkehrsmittel als das Velo auftauchen, ist Vorsicht geboten. Ganz schnell kommt es zu Aktionen jenseits der Legalität. Da sind Teamautos, die ihre Fahrer ein Stück den Berg hochziehen. Oder Begleitmotorräder, die manchem Pedaleur Windschatten spendieren. Und haben nicht in den Anfängen der Tour de France findige Fahrer das Potenzial der Eisenbahn genutzt, indem sie im Waggon ein paar Kilometer abkürzten?

Das alles ist jedenfalls nichts gegen die ultimative Krönung der motorisierten Fremdbeeinflussung: den Helikopter!

Nein, noch hat sich kein Fahrer an einen Hubschrauber gehängt, um schneller oben auf dem Berg zu sein. Aber beim Giro d'Italia herrscht helle Aufregung, weil ein paar Fahrer wie Spitzenreiter Remco Evenepoel nach der Bergankunft auf dem Gran Sasso den Hubschrauber nutzten, um schneller wieder unten zu sein. Üblicherweise geht's nur per Auto oder Rad durch die Massen zurück ins Tal, aber diesmal waren die Bedingungen auf 2000 Metern so, dass zusätzlich noch die Seilbahn ins Spiel kam, und der Helikopter. Das ersparte den Fahrern zwar - anders als damals die Eisenbahn - keine Rennkilometer, aber immerhin viel Reisezeit. (Auch wenn Spitzenreiter Evenepoel das nichts mehr nutzte, weil er nach einem positiven Corona-Test aussteigen musste.)

Jetzt debattiert der Tross also über diese Aktion. Der Weltverband ermittelt sogar die genauen Umstände und droht mit Strafen - auch wenn sich die betroffenen Teams entspannt geben: Der Rennveranstalter, die RCS Media Group, habe den ungewöhnlichen Shuttleservice gegen ein Entgelt angeboten, heißt es, und manche Teams hätten es eben genutzt, vor allem für ihre Spitzenfahrer.

Der schnelle Abflug vom Berg berührt gewiss einen wunden Punkt des Metiers. Der Radsport leidet ohnehin unter einer Zweiklassengesellschaft. Da gibt es ein paar üppig alimentierte Teams, die sich fast jede Nachhilfe leisten können, und ein paar, die sich um jede weggeworfene Trinkflasche sorgen. So ein Hubschrauberflug ist nicht billig. Das deutsche Team Bora bezahlte für vier Fahrer und Teamdoktor ein paar Tausend Euro. Mit Chancengleichheit hat es nichts mehr zu tun, wenn der eine Fahrer nach kurzem Flug im Hotel landet, der andere sich indes stundenlang zurückkämpft.

Schlechte Hotels, lange Transfers - die Organisatoren muten den Fahrern viel zu

Andererseits unterstreicht der Ablauf grundsätzlich, was für ein schräges Verständnis die Rennorganisatoren bisweilen bezüglich der Wettkampfbedingungen haben. Zwar gehört es zu den Alleinstellungsmerkmalen des Radsports, wie ein Wanderzirkus umherzuziehen und dabei die entlegensten Regionen eines Landes zu besuchen; das macht die Logistik gewiss schwierig. Aber es ist schon erstaunlich, was die Organisatoren den Profis dabei zumuten, gerade im Vergleich zu anderen Sportarten. Die Hotels sind oft von bescheidenem Niveau. Insbesondere nach Bergankünften kämpfen sich die Fahrer durch ein Zuschauergewühl. Und wie selbstverständlich gehört es zum Tour- oder Giro-Programm, sich am Abend nach einer Etappe oder am Morgen vor einer Etappe ein paar Stunden vom Teambus kutschieren zu lassen.

Die Bedürfnisse der Fahrer haben da nur nachrangige Priorität, und solche Rahmenbedingungen können auch den Griff nach Hilfsmitteln fördern, die noch verbotener sind als das Festhalten am Teamwagen. Wenn man bei einer Bergankunft nicht gewährleisten kann, dass die Fahrer danach vernünftig ins Hotel kommen, dann sollen die Verantwortlichen halt die Strecke anders planen. Es soll in den Alpen und den Dolomiten auch den einen oder anderen Gipfel geben, dessen Erklimmung vorzügliche Bilder liefert und der sich danach recht einfach wieder abfahren lässt. Und wenn's unbedingt sein muss: Dann haben die Organisatoren eben Helikopter für alle zu stellen.