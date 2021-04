Der frühere Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping geht in seine fünfte Amtszeit als Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Der 73-Jährige wurde am Samstag in der online abgehaltenen Jahreshauptversammlung mit großer Mehrheit wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Das teilte der BDR mit. "In diesen Umständen von Bord zu gehen, hätte ich nicht verantwortungsbewusst gehalten", sagte Scharping. Scharping ist bereits seit 2005 BDR-Präsident. Der Hobby-Radsportler war dabei stets unangefochten. Dieter Berkmann (2009) und Sylvia Schenk (2013) hatten es in Kampfabstimmungen versucht, ihm die Präsidentschaft streitig zu machen. Am Ende setzte sich jeweils der einstige SPD-Chef klar durch.