Der viermalige Tour-de-France-Sieger Christopher Froome hat sich bei seinem schweren Unfall in der Vorwoche offenbar eine lebensgefährliche Herzverletzung zugezogen. Seine Frau Michelle berichtete der Times, Froome habe bei dem Sturz in Toulon in Frankreich auch einen Riss des Herzbeutels erlitten.

Er habe Glück gehabt, dass das Militärkrankenhaus, in das er gebracht wurde, auf solche Verletzungen spezialisiert sei. Die Herzverletzung sei bei einer Operation festgestellt worden. „Ihm geht es gut, aber die Genesung wird langwierig sein“, berichtete seine Frau. Bei dem Unfall war der 40-Jährige gegen ein Verkehrsschild geprallt. Froome soll unter anderem fünf Rippenbrüche und eine Lendenwirbelfraktur erlitten haben.