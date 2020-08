Radprofi Emanuel Buchmann, 27, befindet sich nach seinem Sturz beim Critérium du Dauphiné vergangene Woche auf dem Weg der Besserung. "Ich habe immer noch Rückenschmerzen, aber auf dem Rad ist es besser als zu Fuß. Ich kann leicht trainieren, und es wird von Tag zu Tag besser", schrieb der Ravensburger in den sozialen Netzwerken und postete dazu ein Bild aus Livigno. In den italienischen Alpen absolvierte Buchmann am Dienstag ein 42 Kilometer langes Training mit 1055 Höhenmetern. Drei Tage zuvor war der Bora-hansgrohe-Profi auf der vierten Etappe der Dauphiné-Rundfahrt gestürzt und hatte Prellungen und Hautabschürfungen erlitten. Nach seinem vierten Platz im Vorjahr peilt der Kletterspezialist bei der Tour de France (Start: 29. August) das Podium an.

Mehrere Medien berichteten unterdessen, dass eine Mannschaft bei der Tour komplett ausgeschlossen werden soll, sobald zwei Fahrer oder Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet werden. Nach SZ-Informationen wurde diese Information zuletzt tatsächlich den teilnehmenden Teams mitgeteilt.